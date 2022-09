Durch einen langfristigen Stromliefervertrag mit dem norwegischen Energiekonzern Statkraft will Schaeffler künftig einen Anteil von elf Prozent seines gesamten Strombedarfs in Deutschland über grünen Strom aus Photovoltaikanlagen decken. Der geschlossene Vertrag sieht eine Zusammenarbeit vor, die 2023 beginnt und über einen Zeitraum von zehn Jahren laufen soll. Der gelieferte Strom entspricht dabei in etwa dem jährlichen Bedarf des Werks am Unternehmenssitz im fränkischen Herzogenaurach.

Mit der Vereinbarung will der Zulieferer in erster Linie seinem Nachhaltigkeitsziel näherkommen, ab 2040 komplett klimaneutral zu wirtschaften. Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkaufbei Schaeffler, betont: „Die Liefervereinbarung mit Statkraft ist ein Meilenstein für Schaeffler. Sie belegt, dass wir Nachhaltigkeit ernst nehmen und uns aktiv für eine bessere und nachhaltigere Zukunft einsetzen.“