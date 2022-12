Im Kontext wirtschaftlicher und geopolitischer Krisen stelle die Kontrolle über die eigene Wertschöpfungskette im Bereich der Elektrifizierung die technologische Unabhängigkeit sicher, sagt Stellantis-CEO Carlos Tavares und ergänzt: "Gleichzeitig mildert sie die Auswirkungen dieses dramatischen Wandels für unsere Standorte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, insbesondere in Frankreich, wo wir kommerziell und industriell führend sind – und zweifellos bleiben werden.“

Stellantis verfügt über zwölf Werke in sieben französischen Regionen. Wichtige elektrische Komponenten für die Montagewerke werden in Frankreich in den Werken in Caen, Charleville, der Gigafactory Douvrin, Metz, Mulhouse, Sept-Fons, Trémery und Valenciennes produziert.