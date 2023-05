Der Volkswagen-Konzern hat seine wichtigste Fabrik in Russland verkauft und sich bis auf Weiteres vollständig aus dem Land zurückgezogen. Laut Medienberichten wird das Werk Kaluga, rund 150 Kilometer südwestlich von Moskau, an die Handelsgruppe Avilon verkauft. Es zählt mit seinen 4.000 Mitarbeitern zum wichtigsten Vermögenswert von Volkswagen in Russland. Zusammen mit den Büros für Importe, Finanzen und Vertrieb werde Avilon dafür 125 Millionen Euro zahlen, so die Berichte.

Nach Angaben von Russlands Vizeregierungschef Denis Manturow läuft bereits die Suche nach einem Vertragspartner aus Südostasien, um die Produktionsstätte wieder in Betrieb zu nehmen. Der Verkauf wurde durch eine Klage des früheren Fertigungspartners Gaz verzögert. Dieser hatte Volkswagen auf Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe für die Kündigung des Abkommens verklagt. Ein Gericht in Russland hat die Klage inzwischen abgewiesen.