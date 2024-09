Neue VW-Strategie fokussiert Geschäft in China und Nordamerika

Auch auf regionaler Ebene stellt sich der Volkswagen Konzern neu auf. In diesem Zuge wurden neue Strategien für die Märkte China und Nordamerika erarbeitet. In China hat der Konzern das Ziel formuliert, erfolgreichster internationaler Hersteller zu bleiben. In Nordamerika will Volkswagen seine Marktanteile deutlich ausbauen. Hierzu gehören Investitionen in neue Elektrofahrzeuge und eine Fabrik für Batteriezellen in Kanada. Um das renditestarke Segment der Pickups und Rugged SUVs zu erschließen, wird die Marke Scout mit vollelektrischen Fahrzeugen neu aufgelegt und in einem Werk in South Carolina gefertigt.

Volkswagen gründet Software-Unternehmen mit Rivian

Ein neues Joint Venture zwischen Volkswagen und Rivian soll die Entwicklung zukünftiger Elektrofahrzeuge beider Unternehmen vorantreiben. Die zonale Hardware-Designs und integrierten Technologieplattformen von Rivian werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Beide Unternehmen planen, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die diese Technologien nutzen. Kurzfristig profitiere Volkswagen von Rivians elektrischer Architektur und Softwareplattform. Volkswagen plant in den nächsten zweieinhalb Jahren, abhängig von der Erreichung konkreter Meilensteine, bis zu fünf Milliarden US-Dollar in die Partnerschaft zu investieren.

Blume selbst kommentierte das Joint Venture in einem Statement auf dem Linked In-Kanal der VW Group und erklärte: „Das neue Joint Venture ist ein ergänzender Teil der übergreifenden Softwarestrategie des Volkswagen Konzern und fügt sich in die bisherigen Aktivitäten und Kooperationen ein." Die Gründung von Cariad sei in dieser Gesamtstrategie als erster Schritt des OEMs in Richtung des Software Defined Vehicles zu verstehen und stünde nachhaltig für einen grundlegenden Paradigmenwechsel, der jetzigen Aktivitäten den Weg ebnete.