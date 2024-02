Große Gussteile, die zahlreiche Einzelteile (etwa aus Stahl) ersetzen, sind derzeit gefragt. Im sogenannten Giga- oder Megacasting-Verfahren stellen bereits Tesla und Volvo mit Hilfe großer Anlagen Karosseriebauteile her, die Komponenten quasi 'in einem Schuss' herstellen können. Mit zunehmender Elektrifizierung des Antriebsstrangs bietet es sich auch an, in diesem Verfahren Komponenten der E-Mobilität herzustellen. Volkswagen kündigt nun an, man habe sich für ein Großgussteil zur seriellen Herstellung entschieden.

Gehäuse aus einem Guss statt aus 122 Einzelteilen

Bei dem Bauteil handelt es sich um ein Hochvolt-Batteriegehäuse. Dieses bestand bisher aus 122 Einzelteilen, die zuvor hauptsächlich aus Strangpressprofilen gefertigt wurden. Mit dem neuen Verfahren lässt es sich nun in einem Guss erzeugen. Das aufwendige Gussverfahren erfolgt auf einem Drei-Plattenwerkzeug mit Anguss aus der Mitte, was laut Volkswagen eine Weiterentwicklung zu den vorherigen Großgussteilen darstellt. Am Standort Kassel ist man mit der Technologie des Gießens gut vertraut. "Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Batterieentwicklern der Komponenten und das fertigungsbereichsübergreifende Konzept der Gießerei und der Komplettierung in der Halle 2 unterstreichen die Innovationskraft des Standortes", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Nutzung der Standortkompetenz in Kassel reduziere zudem Logistikprozesse. Die Beschäftigung mit Zukunftsprojekten, insbesondere dem geplanten Produktionsstart im Jahr 2026, festige die Position des Werks als Vorreiter im Produktionsverbund der Komponente, heißt es weiter.