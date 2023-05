Ihr Vortrag auf dem Automobil Produktion Kongress wird sich mit der generativen KI im Produktionsumfeld beschäftigen. Welche konkreten Anwendungsfälle sind aus Ihrer Sicht in naher Zukunft möglich?

Die Anwendung von generativer KI eröffnet eine unermessliche Anwendungsbreite - auch in der Automobilindustrie. Wir haben dieses Potential anhand sieben konkreter Anwendungsfälle beleuchtet, von der Konzeptphase über OEE-Analyse bis hin zur Kundenzufriedenheit. Anknüpfend an unseren Kollaborationsgedanken ergeben sich mittels KI Möglichkeiten, die Zusammenarbeit effizienter zu gestalten. Diese ist bisher geprägt durch ein umfangreiches Set von Anforderungen des OEM an den Zulieferer. Festgehalten in mehreren Lastenheften und historisch gewachsenen Vorschriften, die der OEM an den Zulieferer übergibt, um die Beschreibung des Produkts und alle Eventualitäten der Zusammenarbeit abzudecken. Aus oft langwährenden Kundenbeziehungen entsteht eine schier unendliche Liste an Anforderungen, die beständig wächst und sich schlimmstenfalls widerspricht, statt geschärft zu werden. An dieser Stelle lässt sich mit künstlicher Intelligenz eine gezielte Auswertung der Lastenheftflut durchführen, von der beide Kollaborationspartner durch ein präzises, verständliches Set von Requirements profitieren – und somit das Konfliktpotential reduziert wird.



Und wie sieht es mit der Anwendung direkt auf dem Shopfloor aus?



Hier lässt sich KI ganz konkret zur Fehleranalyse einsetzen. Dahinter steht meine Hypothese, dass jeder Fehler in der Produktion eigentlich in der Organisation schon mindestens einmal vorgekommen ist: Sei es in der Entwicklungsphase der bestreffenden Baureihe, beim Aufbau von Prototypen, bei Erprobungsfahrten, in der digitalen Phase im CAD, im Prozessplanungstool, in anderen Werken, an anderen Baureihen, vor einem Monat am gleichen Ort, et cetera. Sie verstehen sicherlich, worauf das hinausläuft: Der Mitarbeiter, der gerade jetzt mit dem Problem konfrontiert ist, benötigt Zugriff auf alle Datenmodelle, Fehlerprotokolle, Abstellmaßnahmen, Schichtübergabebücher und so weiter, die der Produzent über 100 Jahre angehäuft hat. Diese Informationen liegen zumeist in fließender Sprache vor. Die erste und einzige Lösung, diesen Datenschatz zu heben, bilden Large Language Modelle, von denen ChatGPT nur gerade das prominenteste Beispiel bildet. Für mich als ehemaligen Qualitätsverantwortlichem stellt das sowas wie das Paradies eines schnellen, effizienten und nachhaltigen Fehlerabstellprozess dar.