Am neuen Standort der ZF-Nutzfahrzeugsparte im indischen Oragadam werden demnächst auf über 7.000 Quadratmetern neben Bremsen und Fahrwerkkomponenten auch elektrische Komponenten wie Luftkompressoren für leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge produziert, so der Zulieferer. In einer zweiten Phase soll die Werksgröße auf 15.300 Quadratmeter erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen bis 2032 umfasst 200 Millionen Euro. Der neue Standort ist das 19. ZF-Werk auf dem indischen Subkontinent und das zehnte in der Region Tamil Nadu ganz im Süden Indiens.

„Mit unserem Werk in Oragadam erweitern wir unser globales Produktionsnetzwerk und können auch die absehbar wachsende Nachfrage von indischen Herstellern mit einer lokalen Produktion erfüllen“, erklärt Professor Dr. Peter Laier, Mitglied des ZF-Vorstands und unter anderem verantwortlich für die Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) und das Ressort Produktion.

Den neuen Standort in Indien plant ZF mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu betreiben. Das Werk verfügt über eine Solaranlage, die bis zu 450 Kilowatt liefern kann, weitergehender Energiebedarf soll durch entsprechende Angebote von Solar- und Windenergie im Rahmen langfristiger Verträge gesichert werden. Das Werk in Oragadam sei außerdem mit einer Infrastruktur zur Sammlung und Wiederverwendung von Regenwasser ausgestattet und soll bis 2025 wasserneutral sein.