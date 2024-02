"Hört das denn nie auf?" - Diese Frage stellen sich zurzeit sicherlich viele Tausende Beschäftigte von Automobilzulieferern. Das Who is Who der deutschen Lieferanten, namentlich Bosch, ZF und Continental warteten in den letzten Wochen und Monaten allesamt mit Meldungen über geplante Stellenstreichungen auf. Den Anfang machte das Hannoversche Unternehmen im November. In der Automotive-Sparte, in der auch Geschäfte mit Displays und Fahrassistenzsystemen gebündelt sind, sollen bei Continental weltweit rund 5.500 Stellen abgebaut werden, über 1.000 davon an den rund 30 deutschen Standorten. Im Februar kündigte Conti an, weltweit rund 7.150 weitere Stellen zu kürzen, davon 5.400 in den Verwaltungsbereichen, im Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk sind es weitere rund 1750 Stellen. Rund 40 Prozent der insgesamt betroffenen Stellen sind nach Angaben eines Sprechers in Deutschland. Eine Nummer größer machte es dann ZF im Januar dieses Jahres. Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche plant das Unternehmen, bis Ende des Jahrzehnts bis zu 18.000 der derzeit 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland zu streichen. Und der weltweit größte Automobilzulieferer Bosch vermeldete erst im Dezember einen größeren Abbau – bis zu 1.500 Stellen – in der Antriebssparte. Mitte Januar folgte dann die Hiobsbotschaft für Mitarbeiter im Bereich für Fahrzeugelektronik und Software: Hier bewege sich die mögliche Personalreduzierung nach aktuellem Stand im Bereich von ungefähr 1.200 Stellen weltweit - davon bis zu 950 in Deutschland.



Sind diese zeitlich so nah beieinanderliegenden Stellenstreichungen nur Zufall? Mitnichten, sagt Fabian Brandt, Leiter des Geschäftsbereichs Automobil- und Fertigungsindustrie bei der Managementberatung Oliver Wyman. "Das ist erst der Beginn einer substanziellen Anpassung in der Zulieferindustrie."