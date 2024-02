Bosch ist der größte Automobilzulieferer der Welt

Bosch ist und bleibt der weltweit größte Zulieferer der Autoindustrie. Im Geschäftsjahr 2022/23 konnte der Unternehmensbereich Mobility Solutions seinen Umsatz auf knapp 57,6 Milliarden Euro steigern. Obwohl er zugleich am stärksten von Halbleiterengpässen betroffen war, wurde die eigene Prognose damit deutlich übertroffen. Einen wichtigen Beitrag lieferten die Bereiche Chassis Systems Control und Cross-Domain-Computing Solutions sowie die Weitergabe von Preissteigerungen. Trotzdem – auch der Primus der Branche kann sich den Folgen der diversen Transformation nicht entziehen. So vermeldete Bosch rund um den Jahreswechsel 2023/2024 mehrere Stellenstreichungen. In der Antriebssparte sind bis zu 1.500 Stellen betroffen, im Bereich Fahrzeugelektronik und Software beträgt sich die mögliche Personalreduzierung ungefähr 1.200 Stellen – davon bis zu 950 in Deutschland.