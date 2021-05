Wie beim ersten SL in den 50er-Jahren habe das Entwickler-Team auch beim kommenden Roadster quasi bei Null beginnen können. Insbesondere das Grundlayout mit 2+2 Sitzen und die Ausrichtung auf eine große Antriebsvielfalt wurde erstmals in einem SL realisiert und habe in der Komplexität die Entwickler vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Im neuen Roadster soll ein intelligenter Materialmix aus Aluminium, Stahl, Magnesium und Faserverbundwerkstoffen höchstmögliche Steifigkeit bei niedrigem Gewicht ermöglichen.

Optimierte Materialquerschnitte und ausgefeilte Bauteil-Formgebungen schaffen dem OEM zufolge Platz für die geforderten Komfort- und Sicherheitsausstattungen, die anspruchsvolle Technik und das Stoffverdeck. Zu den Besonderheiten zählen unter anderem Aluminium-Schubfelder am Unterboden sowie funktionsintegrierte Streben an Vorder- und Hinterwagen, ein Instrumententräger aus Magnesium sowie die Schlossbrücke aus einem Faserverbundwerkstoff mit einer Mischung aus Glasfasern und Carbon. Aluminium-Gussbauteile kommen an den Kraftknotenpunkten oder an Stellen hoher Funktionsintegration zum Einsatz.