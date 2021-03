Produktion von Batteriezellen startet 2023

Diese Aktivitäten sollen künftig durch ein eigenes Battery Safety Lab ergänzt werden. Die heute am Standort Nabern angesiedelten Forschungs- und Entwicklungsumfänge im Bereich der Batterie, darunter verschiedene Prüfstände, sollen ebenfalls auf den Campus ziehen. Der Premiumhersteller investiert zudem in den Ausbau des Zell-Technikums. So soll mithilfe einer neuen Fabrik zur Kleinserienfertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen auch die serienreife Produzierbarkeit ermöglicht werden. Die Inbetriebnahme der Fabrik ist für 2023 geplant.

Bei der Serienproduktion wird der Fokus ebenfalls auf E-Antriebskomponenten liegen. Die konventionelle Motoren-, Getriebe- und Komponentenfertigung soll schrittweise auslaufen. Allerdings führe diese Reduzierung der Umfänge auch zu personellen Anpassungen am Standort, verkündet der OEM. Geplant ist, Ende 2024 mit der Fertigung und Montage von eATS-Teilen für künftige Fahrzeugmodelle der Marke Mercedes-EQ zu starten. Dadurch werde das Produktportfolio der Batteriefabriken in Hedelfingen und Brühl abgerundet sowie die bisher geplanten Produktionsvolumina beim elektrischen Antriebsstrang verdoppelt.

„Mit dem Mercedes-Benz Drive Systems Campus ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Antriebssysteme von morgen zu einem sehr großen Anteil am Standort gestaltet werden können. Darüber hinaus wird die Produktion von Hightech-Batteriesystemen und elektrischen Antriebssystemen ‚made in Untertürkheim‘ auch künftig Mercedes-Benz Fahrzeuge definieren“, so Jörg Burzer, Vorstandsmitglied von Mercedes-Benz und zuständig für Produktion und Supply Chain.