Die Basisfahrzeuge des auf Grundlage des BMW X5 entwickelten Modells stammen aus dem US-Werk in Spartanburg. Im Karosseriebau des Pilotwerks erhalten sie eine neue Bodengruppe, um zwei Wasserstoff-Tanks unterzubringen. In der Montage werden neben Serienbauteilen das modellspezifische 12-Volt- und 400-Volt-Bordnetz, die Leistungsbatterie sowie der Elektromotor und die Brennstoffzelle integriert. Der Elektromotor basiert auf der fünften Generation der BMW eDrive-Technologie, die auch in BEV- und PHEV-Modellen zum Einsatz kommt. Die unter der Fronthaube platzierten Brennstoffzellensysteme werden seit August dieses Jahres in BMWs Wasserstoff-Kompetenzzentrum in Garching gefertigt. Weitere Bauteile werden exklusiv für das Modell auf dem Additive Manufacturing Campus von BMW gefertigt. Eine Abschlussprüfung der Fahrzeuge findet auf dem Testgelände in Aschheim statt.