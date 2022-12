Das Infotainment nutzt ein modulares Konzept

Um diese Frage verneinen zu können, wurde das Mantra „bring your own device“ an vielerlei Stellen verinnerlicht. Im Zentrum des symmetrischen Armaturenträgers aus Monomaterial findet sich deshalb ein Slot für das Smartphone. Mit ihm werden Telefoninformationen, Apps wie Google Maps sowie Geschwindigkeit oder Ladezustand des Fahrzeugs zusammengeführt. Die Anzeige des Infotainments übernimmt dabei ein „Smartband“-HMI-Projektor unter der Windschutzscheibe, der von Stellantis eigens entwickelt wurde. Die Steuerung obliegt einzig einem Joystick am Lenkrad.

Auf Musik müssen die Passagiere ebenso wenig verzichten: Die Enden des Armaturenbretts sind auf das Andocken zylindrischer Bluetooth-Lautsprecher ausgelegt. So könne die Soundanlage auch außerhalb des Autos genutzt oder mit einem Haken an der Schiene der Ladefläche aufgehängt werden, heißt es seitens des Herstellers. Über kompatible Lautsprecher hinaus wäre dies ein Geschäftsmodell für den Zubehörshop, der auch weitere Gadgets anbieten könnte. In diesem Sinne ist der modulare Schienen-Ansatz bereits angeklungen.

Im Interieur findet sich etwa eine Stromleiste am Armaturenbrett. An ihr lassen sich verschiebbare USB-Steckdosen oder Halterungen anbringen. Und auch im Fond lassen sich auf diese Weise etwa Tablet, Getränkehalter, Magazinnetz, Haken oder Tablett zum Essen an der Rücklehne befestigen. „Letztendlich ist es eher eine Entscheidung für einen Lebensstil als für ein Fahrzeug“, betont Laurence Hansen, Direktorin Citroen Strategie und Produkt. Verantwortungsvolles Handeln und neuartige Funktionen, die nur selten beim Fahren genutzt werden, stehen für sie gewissermaßen im Widerspruch.