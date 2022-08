Die Nachfrage nach E-Autos scheint ungebrochen. Trotz aktueller Produktionsschwierigkeiten in der Automobilindustrie können Hersteller mit wachsenden Absatzzahlen bei E-Autos rechnen, so die Ergebnisse der aktuellen „eReadiness“-Studie der Strategieberatung Strategy&. Rund 4.600 Verbraucher und Verbraucherinnen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, der Schweiz und Spanien wurden für die Studie zu Themen rund um die E-Mobilität befragt.

Sechs Prozent der Befragten besitzen bereits ein Auto mit elektrischem Antrieb. Im Durchschnitt sind die E-Auto-Besitzer 41 Jahre alt und leben zum Großteil in der Stadt. Obwohl noch immer eine Tendenz zum direkten Kauf beim Händler besteht, werden digitale Vertriebskanäle immer relevanter: Mehr als 50 Prozent der E-Auto-Besitzer gaben an, aufgrund von Preisvorteilen, Bequemlichkeit und Verfügbarkeit in Betracht zu ziehen, ihr nächstes E-Auto online zu kaufen. Rund die Hälfte der Befragten, die bereits ein E-Modell besitzen, nahmen Kaufanreize wie staatliche Förderungen oder Rabatte in Anspruch – allerdings geben 77 Prozent an, dass sie ihr E-Auto auch ohne Zuschüsse gekauft hätten.

Knapp zwei Drittel der europäischen Befragten zählen zur Gruppe der E-Auto-Interessierten, die angeben, in den nächsten fünf Jahren ein E-Auto kaufen zu wollen. Dabei sind gebrauchte Fahrzeuge eine beliebte Möglichkeit, die hohen Anschaffungskosten zu umgehen und machen mittlerweile einen Anteil von 20 Prozent aller E-Auto-Käufe aus. Die Käufer haben ein ähnliches Durchschnittsalter (44 Jahre) wie die E-Auto-Besitzer und leben wie diese auch zum Großteil im urbanen Umfeld. Sie unterscheiden sich allerdings durch ein deutlich geringeres Einkommen. Die Vorteile eines E-Autos liegen für die Gruppe der Interessierten vor allem in den geringeren Kilometerkosten (18 Prozent), der Umweltfreundlichkeit (17 Prozent) sowie der Möglichkeit, das Fahrzeug zu Hause zu laden (11 Prozent).