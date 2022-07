Krankt es auch an ungenügenden Rahmenbedingungen? Der Hochlauf der E-Mobilität etwa wird auch durch fehlende Infrastruktur verlangsamt.

Bei der Elektromobilität bin ich bei Ihnen. Die Technologie ist reif und drängt mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf die Straße, als es etwa die Ladeinfrastruktur tut. Da liegen die Hausaufgaben an anderer Stelle. Aber was das autonome Fahren betrifft, da würde ich ganz klar sagen: Der Ball liegt im Feld der Industrie. Die Entwicklung ist derzeit noch durch das limitiert, was im Fahrzeug möglich ist.

All diese technologischen Herausforderungen schreien förmlich nach Fachkräften, nach neuen Jobprofilen und Qualifikationsmaßnahmen. Spüren Sie vor allem in Deutschland die Recruiting-Konkurrenz durch die großen OEMs?

Ja, diesen Wettbewerb spüren wir natürlich. Bei allen Unternehmen verändern sich derzeit die Inhalte, an denen gearbeitet wird, drastisch. Einige Hersteller wie Mercedes-Benz oder Volkswagen arbeiten etwa an eigenen Betriebssystemen. Dafür brauchen sie Softwareentwickler. Die benötigen wir vor allem für unseren Bereich Komfort und Fahrerassistenz aber auch. Von den angesprochenen 20.000 Entwicklern sind etwa 6.000 in der Softwareentwicklung tätig, um Ihnen an dieser Stelle eine Größenordnung zu geben. Das setzt uns schon unter Druck, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Mindestens genauso wichtig ist es übrigens, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Wir stehen also definitiv in einem Wettbewerb.

Kommen wir von klimaneutralen Produkten zur klimaneutralen Industrie: Valeo hat das Ziel formuliert, bis 2050 CO2-neutral zu operieren. Andere Unternehmen haben sich ambitioniertere Ziele gesetzt…

Ich sage immer, das was man kommuniziert, das muss man auch einhalten. Wir wollten uns realistische Ziele setzen, die auch wirklich erreichbar sind. 2050 ist die Marke, aber: Bis 2030 wollen wir bereits 45 Prozent dieses Weges gegangen sein. Der größte Hebel für uns sind unsere Werke. Drei Viertel der Einsparungen kommen über die Fertigung. Mehr als 400 Millionen Euro investieren wir dafür in unsere Produktionsstandorte. Die Maßnahmen reichen von flächendeckender LED-Beleuchtung über Wärmerückgewinnung aus unseren Anlagen bis hin zu Solarpanels auf den Werksdächern. Für weitere 15 Prozent der Einsparungen steht die Lieferkette. Um nur ein Beispiel zu nennen: Viele Komponenten bei uns werden aus Aluminium gefertigt. Wir schauen in den kommenden Jahren ganz genau darauf, wie dieses Aluminium hergestellt wird und welche Lieferanten für uns infragekommen.

Herr Heinrich, wir hatten Sie eingangs gefragt, was Ihnen zuletzt Freude bereitet hat. Zum Abschluss: Welchen Dingen schauen Sie in der kommenden Zeit freudig entgegen?

Ich hoffe natürlich, dass wir die aktuellen Krisen in diesem Jahr wirklich hinter uns lassen können und mit einer positiven Grundeinstellung in die Zukunft schauen. Aber ich bin guter Dinge, dass die Automobilindustrie mittelfristig wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen wird.