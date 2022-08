Insgesamt will E.On bis 2026 rund 5.000 Schnellladepunkte aufbauen. Geplant ist sowohl der Ausbau bestehender Standorte als auch der Bau komplett neuer Stationen für öffentliches Laden sowie für Geschäftskunden von E.On. Bereits heute können Kunden des Unternehmens ihr E-Auto an ungefähr 160.000 öffentlichen Ladestationen in Deutschland und anderen europäischen Ländern laden. „Elektromobilität ist ein wesentlicher Faktor, um die Energiewende voranzubringen und CO2-Emissionen zu sparen“, so Patrick Lammers, Vorstand für das Kundenlösungsgeschäft bei E.On. „Damit zukünftig noch mehr Menschen auf elektrisches Fahren umsteigen, muss das Laden so schnell und komfortabel wie möglich funktionieren“.