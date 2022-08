Renault ändert im Zuge des Generationswechsels bei seinem Kompakt-Crossover die Modellbezeichnung. Der neue Name ist abgeleitet vom lateinischen Wort „australis“, das auf Deutsch „südlich“ bedeutet. Er soll Assoziationen an die Wärme und die Farben der südlichen Hemisphäre wecken. Relativ blumig für ein Auto, das sich die Technik mit dem Nissan Qashqai teilt und wie dieser eher ein rationales Fahrzeug mit gutem Platzangebot und fairem Preis-Leistungs-Verhältnis sein will.

Optisch zumindest tritt der Neue frisch auf und orientiert sich am Elektromodell Mégane E-Tech. Einen reinen E-Antrieb wird es für den Crossover zwar nicht geben, dafür aber einen 147 kW/200 PS starken Vollhybriden, der den in der Vorgängergeneration angebotenen Diesel aus dem Programm stößt. Alternativ sind verschiedene Benziner mit Mildhybridtechnik zu haben. Die Preise dürften jenseits von 30.000 Euro starten.