Der Elektro-Crossover ID.5 ist in vielerlei Hinsicht ein echter VW – nahbar, mit solider Technik und gefälligem Fahrverhalten. Aber ausgerechnet bei der Bedienbarkeit - lange Zeit eine Kernkompetenz der Marke - hakt es. Den insgesamt positiven Eindruck des langstreckentauglichen Stromers trübt das jedoch nur leicht.

Mit der ID-Familie war VW angetreten, die E-Mobilität in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Bislang klappt das aus diversen Gründen nur mäßig. Erst verzögerten Software-Probleme die Markteinführung, dann behinderten Corona und Lieferketten-Probleme die Produktion. In der Konsequenz mussten sich ID.5 und das beim Kraftfahrt-Bundesamt mitveranlagte Schwestermodell ID.4 in den ersten zehn Monaten 2022 in Deutschland mit überschaubaren 15.000 Neuzulassungen begnügen.

Nach Kritik hat VW die Kunststoff-Einöde innen aufgewertet

An einer grundsätzlich mangelnden Qualität der Elektro-SUVs liegt das nicht. Der ID.5 präsentiert sich vielmehr schon auf den ersten Blick wertig und solide. Die rundliche Karosserie mit wohlgesetzten scharfen Blechfalzen und die zwischen 19 und 21 Zoll großen Felgen verschaffen dem Fünftürer im Tiguan-Format wuchtige Präsenz. Feine Scheinwerfer und Rückleuchten mit schön ziseliertem Technik-Innenleben, eingelassene Türgriffe und das coupéhafte Fließheck bringen einen Schuss moderne Leichtigkeit. Innen hat VW die in der technisch eng verwandten Limousine ID.3 harsch kritisierte Kunststoff-Einöde kräftig mit Leder und Klavierlack aufgewertet, so dass das Ambiente auch dank der clever gesetzten Lichtakzente nun auf einem für diese Preisklasse angemessenen Niveau liegt.

Beim Platzangebot ist der ID sowieso über jede Kritik erhaben. Auf allen Plätzen sitzt es sich luftig und mit viel Beinfreiheit. Weil ein Mitteltunnel fehlt, ist auch der mittlere Fondplatz gut nutzbar, in Reihe eins profitiert man von dieser E-Auto-Eigenheit durch eine sehr geräumige Cargobox zwischen den Sitzen. Mit Ablagen prunkt der Crossover geradezu, der Kofferraum ist sogar größer als beim VW Passat Kombi. Dass es keinen Frunk unter der vorderen Haube gibt, stört da kaum, auch wenn sich dort das Ladekabel besser verstauen ließe als unter dem doppelten Ladeboden hinten.