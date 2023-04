Keine Angst vor künstlicher Intelligenz, zumindest dann nicht, wenn sie in der Arbeitswelt veritable Erleichterung für die Anwender schaffen und gleichzeitig die Fehlerquote senken kann. So zumindest könnte die Maxime des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung IGD lauten. Die Experten des Instituts mit seinem Hauptsitz in Darmstadt zeigen dieser Tage eine KI-basierte Software zur Montageunterstützung und Qualitätskontrolle, mit der man eine Lösung für die Herausforderungen der Produktion bieten will. Sie demonstrieren dies anhand eines AR-gestützten Montagearbeitsplatzes, der Mitarbeitende exakt durch die Abfolge des Zusammenbaus führt und zudem eine Qualitätskontrolle der Bauteile sowie eine Remote-Unterstützung ermöglicht.

AR-Systeme warnen bei Montagefehlern

Anstelle von Anleitungen auf Papier setzen die IGD-Experten dabei auf vier Kameras, die das Arbeitsfeld aufnehmen und den Werker oder die Werkerin über eine mobile AR-Ausgabeeinheit­ – dies kann ein Tablet oder aber eine AR-Brille sein – durch die relevanten Schritte führen. Wird etwa ein falsches Bauteil gegriffen oder aber ein richtiges, dieses aber falsch positioniert, erhält der Anwender ein rasches Feedback. Auch bei einem etwaigen Mangel des Teils gibt das System Feedback. Im Fall eines fehlgegriffenen Bauteils erscheint unmittelbar das korrekte Element im Sichtfeld. Damit vermeide die Software, dass Fehler im Montageprozess entstehen und dass gegebenenfalls die Herstellung mit dem Fehler fortgeführt werde, erklärt Andreas Franek, stellvertretender Leiter der Abteilung Virtuelle und Erweiterte Realität. Der Experte ergänzt: „Denn werden Unstimmigkeiten erst später entdeckt, zieht dies einen erhöhten Aufwand und kostenintensive Stillstandszeiten nach sich.“