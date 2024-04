KIT-Startup arbeitet an Natrium-Ionen-Batterien

Elektrofahrzeuge sind mit Batterien auf Lithiumbasis bestückt und bilden mittlerweile eine eingespielte Symbiose mit den E-Maschinen, die sie mit Energie versorgen. Doch Marktexperten prognostizieren bereits zum Ende des Jahrzehnts Versorgungsengpässe mit Lithium, weil es nicht nur im zunehmenden Reigen der E-Autos, sondern auch in den zahlreichen Mobilgeräten oder Heimspeichern und Kraftwerken gebraucht wird.

Natrium-Ionen-Batterien könnten für dieses Problem eine Lösung bieten, ist man sich beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sicher. Konkret propagiert man diesen Batterietyp am Startup Litona. Dies deshalb, weil sie reichlich vorhandene Materialien verwenden, die überall auf der Erde und sogar auf dem Mars verfügbar seien und so die geopolitischen Probleme, die mit Batterien verbunden sind, verringern, heißt es dort. Der vorgeschlagene Batterietyp enthält keine kritischen Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt.

Bislang fehlt es aber an den notwendigen Energiespeichermaterialien für die Produktion. Litona will sie daher im industriellen Maßstab herstellen, wofür es einer guten Portion Preußisch Weiß bedarf - ein chemischer Verwandter des bekannten Farbstoffs Preußisch Blau, der im Wesentlichen auf Natrium, Eisen und Mangan basiert. „Als Energiespeichermaterial kann es an der Kathode, also dem Pluspol, einer Natrium-Ionen-Batterie eingesetzt werden“, sagt Sebastian Büchele vom Institut für Angewandte Materialien des KIT und Gründer von Litona. Er sieht die entsprechenden Batterien bereits massenhaft in Elektrofahrzeugen und Netzspeichern im Einsatz.