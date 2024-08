QuantumScape setzt bei seinen Festkörperakkus auf Variabilität. „Unsere Architektur ist kathodenunabhängig, sodass wir von Nickel zu Eisen wechseln können“, erklärte Singh. Der Clou sei, dass man eine eisenbasierte Kathode mit einer Lithium-Eisen-Anode koppeln könne und so eine 50-prozentige Steigerung der Energiedichte erhält. Diese Möglichkeit ist gerade bei einer angespannten Lieferkettensituation von Vorteil. „Bei der Kathode unterliegen wir den gleichen Beschränkungen in der Lieferkette wie alle anderen auch", so Singh.

Wann will Toyota Pkw mit Feststoffakkus bringen?

Toyota springt ebenfalls auf den Feststoffakku-Zug auf und tüftelt gemeinsam mit Panasonic an solchen Batterien. Diese Aufgabe übernimmt das Joint-Venture der beiden Unternehmen Prime Planet Energy & Solutions Inc.. Der Schlüssel zu diesen Energiespeichern ist der Elektrolyt, der bei der Toyota und Panasonic eine Phosphor-Schwefel-Verbindung ist. Die Japaner planen, dass 2025 der erste Pkw mit einer Feststoffbatterie auf den Markt zu bringen. Allerdings wird das kein BEV, sondern ein Hybrid-Modell sein.

Der Grund für diese vermeintlich wenig mutige Entscheidung sind die Kosten. Aktuell sind Festkörperakkus noch deutlich teurer als Lithium-Ionen-Batterien, das würde die Kosten für ein solches Fahrzeug in die Höhe schießen. Das will Toyota mit aller Macht verhindern. Auf lange Sicht sollen die Feststoffbatterien aber günstiger werden, als es die heutigen Akkus sind. Außerdem sieht Toyota den Einsatz in einem Hybrid als Härtetest. Darunter die vielen Ladezyklen, die bei diesem Konzept vorkommen und auch die Temperatur der Zellen wird auf eine Nagelprobe gestellt.

Bestehen die Energiespeicher diesen Härtetest, dann sollen sie spätestens 2028 in den Serieneinsatz gehen. Derzeit arbeite Toyota bereits mit Hochdruck an der Massenproduktion entsprechender Festkörperbatterien, wie der OEM mitteilt. Die Werte dieser Batterie sind beeindruckend und könnten die aktuellen Probleme der E-Mobilität langfristig lösen: Bis zu 1200 Kilometer Reichweite bei einer Ladezeit von gerade einmal 10 Minuten bis 80 Prozent Ladekapazität. Perspektivisch sollen sogar 1500 Kilometer Reichweite drin sein.

Mercedes arbeitet mit mehreren Feststoff-Startups

Das US-amerikanische Startup Factorial Energy zieht die Automobilhersteller an wie Motten das Licht. Neben Stellantis und Hyundai investiert auch Mercedes in die Firma aus Woburn, im US-Bundesstaat Massachusetts. Nach Angaben des Unternehmens haben die Techniker bei diesen Energiespeichern auch das Temperaturproblem gelöst, sodass die Zellen bereits bei Raumtemperatur betriebsfähig sind. Die Erwartungen sind groß: „Mit Factorial als neuem Partner an unserer Seite heben wir die Forschung und Entwicklung im Bereich der vielversprechenden Feststoffbatterie auf das nächste Level. Dafür beteiligen wir uns an Factorial mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag in US-Dollar“, erklärt Mercedes Technik-Vorstand Markus Schäfer.