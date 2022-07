Rund sieben Jahre sind vergangen, seit Volvo die Scalable Product Architecture (SPA) eingeführt und dadurch sukzessiv Synergien in Entwicklung und Produktion gehoben hat. Die 90er-Familie und 60er-Reihe wurden in dieser Zeit komplett auf die Plattform-Architektur umgestellt. Mittlerweile sind über 40 Prozent der Teile in allen Volvo-Modellen – unabhängig von Fahrzeuggröße und Segment – identisch.

Im Modelljahr 2022 kommt die SPA nun der zweiten Generation des XC60 Recharge zugute. Aufgrund ihrer Raumausnutzung ließen sich Elektronikkomponenten und Batterie des Plug-in-Hybrids ohne Platzverluste im Innenraum unterbringen. Zudem spart das SUV aus dem schwedischen Stammwerk Torslanda an Gewicht ein und ist auf die rasche Integration neuer Assistenz-, Multimedia- und Konnektivitätssysteme ausgelegt.

XC60 Recharge T8 AWD punktet bei Beschleunigung

Pluspunkte sammelt die Neuauflage des Erfolgsmodells allen voran beim Fahrspaß – als Volvo XC60 Recharge T8 AWD. Die Kombination aus Benzin- und Elektroantrieb erinnert in dieser Ausführung an einen großvolumigen Motor. Das schnell ansprechende Gaspedal und die sportliche Getriebeabstimmung runden das dynamische Fahrgefühl ab.

Unter der Haube schlummert jedoch kein V8, sondern ein Vierzylinder-Turbo-Kompressormotor mit 228 kW (310 PS) und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm. Während dieser die Vorderräder bedient, leitet ein Elektromotor mit 107 kW (145 PS) direkt ab Leerlaufdrehzahl bis zu 309 Nm auf die Hinterachse.

Aus dem Stand wird damit in nur 4,9 Sekunden die Marke von 100 km/h erreicht. Ein Wert, der nur von wenigen SUVs auf dem Markt übertroffen wird. So phänomenal die Beschleunigung des leistungsstärksten Volvos aller Zeiten jedoch ist, mit der Konkurrenzfähigkeit ist es über 180 km/h schlecht bestellt. Denn der schwedische Hersteller regelt alle seine Fahrzeuge ab.