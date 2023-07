Volkswagen vertieft Strategie 'in China, für China'

Die Kooperationen sind Bestandteil von Volkswagens in China für China-Strategie, mit der der Autobauer regionale Trends frühzeitig adressieren und für eigenes Wachstum nutzen möchte. Unter anderem möchte Volkswagen dies durch mehr lokale Kapazitäten für die Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren erreichen.

Konkrete Maßnahmen im Rahmen der Strategie umfassen unter anderem den Ausbau des Standorts in Hefei in der Provinz Anhui, der zu einem „hochmodernen Produktions-, Entwicklungs- und Innovations-Hub“ werden soll. Das neue Fahrzeug-Werk von Volkswagen Anhui soll noch in diesem Jahr die Produktion starten. Die VW Anhui Component Company errichtet in Hefei derweil eine Fertigungsstätte für Hochvoltbatteriesysteme.