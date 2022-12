Anteil an E-Autos in Deutschland steigt weiter

Von Januar bis Ende September 2022 betrug der Anteil reiner E-Autos an allen neu zugelassenen Fahrzeugen 14,8 Prozent – in Zahlen 308.000. Zum Vergleich: 2020 waren es noch 5,2 Prozent (122.000) reine E-Autos. Der Anteil von Plug-in-Hybriden geht leicht zurück und beträgt in 2022 11,8 Prozent (248.000). Ob und wie stark der Anteil an batterieelektrischen Autos in den kommenden Jahren weiter steigen wird, hängt vor allem von der Entwicklung der Reichweite und der Ladeinfrastruktur ab.

Im Report antworteten über die Hälfte der befragten deutschen Verbraucher, dass sie erwarten, dass sich sowohl die technische Reichweite als auch die öffentliche und private Ladeinfrastruktur für Elektroautos verbessern wird. Weniger zuversichtlich blicken die Verbraucher auf die Entwicklung der Strompreise. Rund drei Viertel rechnen mit steigenden Kosten. Ebenso befürchten 44 Prozent, dass E-Autos teurer werden. Nur 18 Prozent glauben, dass eine Anschaffung künftig billiger wird.