Eine Nachricht ist Matt Harrison, dem Chef der Toyota Europa-Zentrale, besonders wichtig: Bis zum Jahr 2040 will Toyota komplett klimaneutral agieren, also auch in der Produktion netto kein CO2 mehr ausstoßen. Dabei hat sich Toyota ausgerechnet bei den elektrischen Antrieben bisher zurückgehalten. Der Konzern ist vielmehr ein Verfechter der wasserstoffbefeuerten Brennstoffzelle. Als einer von wenigen Herstellern kann man in Europa ein konventionelles Serienfahrzeug mit Wasserstoffantrieb kaufen – den Toyota Mirai. Doch die Japaner scheinen abzuwarten, legen sich in dieser Nische nicht auf einen konkreten Modellplan fest. Stattdessen präsentieren sie einen leistungsstarken GR Yaris mit Wasserstoff-Verbrenner, den Akio Toyota medienwirksam über einen Rallyekurs im belgischen Ypern scheucht.

Toyota war der Hybridpionier, doch die batterieelektrische Modellfamilie wächst auch beim Konzern aus Nagoya. Die Autoindustrie in aller Welt fokussiert sich auf batterieelektrische Produkte, da kann Toyota als Global Player nicht anders als mitzuziehen. Allerdings, so führt Produktstratege Andrea Carlucci aus, werde Toyota in den nächsten Jahren noch mit einem Antriebsmix arbeiten. Diesen beziffert er sogar präzise: Bis 2025 sieht Carlucci in der Toyota-Palette einen hohen Anteil an Hybridmodellen (80 Prozent). Fünf Jahre später bereits soll der Anteil der CO2-neutralen Flotte bereits bei 50 Prozent, im Jahr 2035 dann bei 100 Prozent liegen. Wie die künftige klimaneutrale Mobilität des Konzerns indes konkret aussieht, wird aus diesen Zahlen nicht klar.