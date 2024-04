Lexus gibt den Weg in die Zukunft vor

Innovationsmotor in Sachen E-Mobilität und anderen neuen Technologiethemen ist im Hause Toyota die Premiummarke Lexus. Das wurde nicht zuletzt auf der Autoshow in Japan deutlich. Dort präsentierten die Japaner das vollelektrische Konzeptfahrzeug LF-ZC, das auf ein für 2026 geplantes Serienmodell hinweist und wohl am besten vermittelt, was man sich im Toyota-Konzern in Sachen Elektromobilität, Vernetzung und softwaredefinierten Fahrens vorstellt.

Aktuell befinden sich mit dem SUV RZ 450e und dem Crossover UX 300e zwei vollelektrische Fahrzeuge im Lexus-Köcher, die beide auf der Konzernplattform e-TNGA basieren. In Europa will die Toyota-Marke bis 2030 das Modellportfolio komplett auf batterieelektrische Antriebe umstellen, weltweit könnte es fünf Jahre später so weit sein. Konzernweit soll der Stromer-Absatz, der aktuell bei wenigen Zehntausend liegt, bis 2030 auf 3,5 Millionen Einheiten ausgebaut werden – das wären 30 Prozent des Gesamtabsatzes. Dafür will Toyota insgesamt gut 31 Milliarden Euro in die Hand nehmen.

Daihatsu ist ein Problemfall

Weniger Lächeln und Glückseligkeit, als Sorgenfalten und Missmut dürfte momentan die Marke Daihatsu den Bossen in Toyota ins Gesicht zaubern. Ende 2023 musste der Kleinfahrzeughersteller wegen gravierenden Sicherheitsmängeln die Auslieferung von Fahrzeugen sowohl ins Ausland als auch in der Heimat Japan stoppen und teilweise komplett einzustellen. Bei mehreren Untersuchungen seien Unregelmäßigkeiten bei insgesamt 64 Modellen – darunter 22 von Toyota selbst vertriebenen Modelle – festgestellt worden. Ein unabhängiges Gremium hatte Ermittlungen gegen Daihatsu eingeleitet, nachdem im April bekanntgeworden war, dass der OEM bei 88.000 Kleinwagen manipulierte. Um eine dringend notwendige, grundlegende Reform der Marke anzustoßen, tauschte der Konzern daher im Februar 2024 den kompletten Vorstand aus, um „zu seinen Wurzeln als mobilitätszentriertes Unternehmen mit Fokus auf kompakte Fahrzeuge“ zurückzukehren, wie es hieß. Daihatsu stellt eine Reihe sogenannter Kei-Kleinwagen und -Lkw her, die neben dem Heimatmarkt vor allem in Südamerika und anderen asiatischen Ländern beliebt sind. Bis zum Produktionsstopp im November verkaufte die Marke weltweit 660.000 Fahrzeuge, was sieben Prozent des Konzernabsatz entspricht.