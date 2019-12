Mit dem Ausbau der Zusammenarbeit in Entwicklung und Absicherung von E-Antrieben und Leistungselektroniken intensivieren ZF und der Entwicklungspartner ASAP ihre seit einem Jahr andauernde strategische Partnerschaft. Um insbesondere E-Mobilität und autonomes Fahren voranzutreiben, erweitert ASAP in den kommenden Monaten sein Test- und Erprobungszentrum an den Standorten Ingolstadt und Sachsenheim um mehrere Prüfstände für hoch performante E-Antriebe und E-Antriebsachsen.