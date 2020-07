Am Standort Meerane fertigte Brose ab 1997 erstmalig Türsysteme im Just-in-Sequence-Verfahren. Mit der Fertigung und Auslieferung von Türsystemen im Takt der Fahrzeugproduktion war das Werk Vorbild für den Aufbau weiterer Fertigungsstandorte in Europa und Übersee. Unter der Leitung von Jörg Graichen erfolgte der Produktwechsel

zu Kühlerlüftermodulen für europaweit 70 Kunden. 2012 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung „Fabrik des Jahres“ in der Kategorie „Erfolgreiche Standortentwicklung“.

Aktuell sind bei Brose in Meerane 160 Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz liegt dem Zulieferer zufolge bei rund 200 Millionen Euro. Aufgrund der Corona-Pandemie rechnet der Automobilzulieferer für das Werk mit einem Rückgang des Geschäfts um rund 30 Prozent.