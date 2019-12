Dass Deutschland den automobilen Zwergenstaat Norwegen in den ersten elf Monaten des Jahres 2019 erstmals bei den elektrischen Zulassungen überholen konnte, mag nicht weiter überraschen. Von Januar bis November 2019 wurden in Deutschland insgesamt 57.533 Elektroautos zugelassen. Somit langt es für Norwegen mit 56.893 verkauften Fahrzeugen in Europa nur noch für Platz zwei. Dabei hat Norwegen mit etwas mehr als fünf Millionen Einwohnern nur rund 6,5 Prozent der Einwohner Deutschlands. Heißt, die Elektrofahrzeuge nehmen in Norwegen einen unverändert üppigen Verkaufsanteil ein. Heißt aber auch, dass die nicht einmal 58.000 verkauften Elektroautos in den ersten elf Monaten des Jahres in Deutschland angesichts der Gesamtzahl der Zulassungen nach wie vor keinerlei Rolle spielen. 2018 wurden in Deutschland 3,44 Millionen Neufahrzeuge zugelassen und auch in diesem Jahr 2019 dürfte die Gesamtzahl deutlich über drei Millionen Autos liegen. 2019 dürfte der Verkaufsanteil von Elektroautos am deutschen Gesamtmarkt bei rund zwei Prozent liegen. Noch düsterer sieht es in den anderen europäischen Staaten aus, in denen die Zulassungszahlen noch geringer sind.