Die Elektromobilität soll Tata neue Wege erschließen. Man will weg von der Rolle des Fast Followers hin zum Akteur, der als dynamisch und zukunftsorientiert wahrgenommen wird. Trotz aller Erfolge heißt es in Indien nach wie vor: Erst kommt Maruti Suzuki, dann lange nichts. Mit der neuen Struktur stellt sich Tata besser, da flexibler auf. Dies zeigt sich auch am erfolgreichen Abfedern der Chipkrise. Jene neu gefundene Krisenfestigkeit kann sich bei zukünftigen volatilen Entwicklungen als großer Trumpf erweisen. Hinzu kommt ein Händlernetz, bei dem man jetzt noch mehr Wert auf Qualität, Service und den Aftersales-Bereich legt.

Technisch profitiert Tata von Jaguar Land Rover

Die neuen Tata-Modelle sind technisch ausgereifter und vor allem sicherer als bisher. Dies resultiert aus der Zusammenarbeit mit Jaguar Land Rover. Die weltweiten Verkäufe der Tata Motors Gruppe, einschließlich Jaguar Land Rover, lagen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (Juli bis September) bei 335.976 Einheiten und damit um 33 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

Mit Blick auf die Halbleiterkrise erweisen sich die britischen Tata-Marken allerdings als weniger resistent als die indischen Divisionen. So bremst der Mangel an Chips das Hochfahren der Produktion wichtiger neuer Modelle wie etwa des Flaggschiffs Range Rover oder des Range Rover Sport - von Modellen also, die dem britischen Autobauer das dringend benötigte Geld in die Kassen spülen sollen. Die Auftragsbücher sind zwar prall gefüllt, aber aufgrund der gestörten Lieferketten können die Briten nicht liefern. 205.000 Einheiten sind geordert, davon entfallen alleine 145.000 Bestellungen auf das Trio Range Rover, New Range Rover Sport und Defender.