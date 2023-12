Das Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von etwa 5.700 Quadratmetern soll auf einer Freifläche in unmittelbarer Nähe zum Vorstandsgebäude entstehen. An den Längsseiten des Gebäudes sind gläserne Werkstätten sowie Ausbildungs- und Seminarräume geplant. In den Werkstätten sollen Lernbereiche für klassische Technologien wie zum Beispiel Fräsen, Drehen, Schleifen und für neue Technologieansätze wie Steuerungs- und Elektrotechnik, Robotik sowie Virtual und Augmented Reality entstehen. Insgesamt sollen über 110 Maschinen in dem Neubau untergebracht werden. „Mit dem neuen Ausbildungszentrum stärkt Schaeffler seine Ausbildungsberufe und wird sein Ausbildungsangebot noch stärker auf Zukunftstrends ausrichten“, sagt Hanna Peter-Regar, Leiterin Schaeffler Academy und verantwortlich für die Ausbildung bei Schaeffler.

Die neuen Räumlichkeiten werden nicht nur Auszubildenden in Herzogenaurach zur Verfügung stehen, sondern allen rund 1.000 jungen Menschen, die bei Schaeffler an 17 Standorten in Deutschland eine Ausbildung machen. Darüber hinaus sollen in dem Gebäude Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende angeboten werden, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben.