Mit der Enthüllung des bläulich schimmernden Lanzador, einem fünf Meter langen Elektro-SUV, begann auf der Monterey Car Week Ende August ein neues Zeitalter für Lamborghini. Die zweitürige Symbiose aus SUV und Gran Turismo soll ab dem Jahre 2028 als vierte Baureihe neue Kunden für den Traumwagenhersteller gewinnen. Die Norditaliener haben in den kommenden Jahren viel vor und wollen sich mit aktuellen Rekordverkäufen nicht zufriedengeben. Ab Ende 2024 ist das gesamte Portfolio elektrifiziert. Der Revuelto als Supersportwagen macht Ende des Jahres den Anfang mit Stecker. Der Nachfolger des Aventador wird er das erste Lamborghini-Modell mit einem Elektromodul sein, denn der V12-Saugmotor wird durch eine elektrische Vorderachse zum ersten Plug-in-Hybriden. „Der neue Revuelto ist ein Meilenstein in der Geschichte von Lamborghini und ein wichtiger Pfeiler in unserer Elektrifizierungsstrategie", unterstreicht Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender von Lamborghini.

Wie die E-Mobilität Lamborghinis Produktion verändert

Lamborghini fertigt am Standort Sant’Agata Bolognese aktuell alle seine drei Modelle Huracan, Urus und den neuen Supersportler Revuelto, einen über 1.000 PS starken Plug-in-Hybriden. Dieser ist noch vor seinem offiziellen Start zwei Jahre ausverkauft. „Für seine Produktion haben wir die Messlatte noch einmal höher gelegt und die sogenannte Manifattura Lamborghini Next Level ins Leben gerufen – ein Produktionssystem, bei dem stets der Menschen im Mittelpunkt steht“, erläutert Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer von Automobili Lamborghini. „Wir haben es jedoch so angepasst, dass wir ein wesentlich komplexeres Produkt als bisher ausliefern und neue Prozesse integrieren können, die wir zuvor nicht genutzt haben. Mit der Einführung des Revuelto haben wir die Werksfläche auf 172.000 Quadratmeter erweitert und 150 Millionen Euro in die Region investiert.“ Mit dem Revuelto beginnt für Lamborghini die zweite Phase des ambitionierten Projekts Direzione Cor Tauri. Es umfasst eine Gesamtinvestition von 1,9 Milliarden Euro – die größte in der Geschichte des Unternehmens.