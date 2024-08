„Von den Besten lernen“ lautet das Motto des „Automotive Lean Production Award“. Seit 2006 verleihen die Unternehmensberatung Agamus Consult und Automobil Produktion gemeinsam die renommierten Preise an Werke, die sich in erwähnenswerter Weise der Modernisierung und Digitalisierung gewidmet haben. Ausgezeichnet werden die Best Performer der gleichnamigen internationalen Studie. Ziel ist es, mit der Initiative einen Benchmark für Lean und Digitalisierung für die internationale Automobilindustrie zu etablieren, der Orientierung und Maßstab gibt.

Zum Start der Studie herrschte innerhalb der Automobilindustrie noch Verwunderung über die Konsequenz, mit der Toyota seine Lieferanten zu „0-Fehlern“ und Just-in-time (JIT) antrieb. Diese Skepsis hat sich in der Zwischenzeit aufgelöst und die Branche hat sich auf den Weg gemacht, seine Wertschöpfungsketten nach den Prinzipien eines schlanken Produktionssystems zu gestalten. Knapp 1.350 Werke aus 19 Nationen haben in den vergangenen 18 Jahren an der Studie teilgenommen. Rund 290 Evaluierungsbesuche wurden bei den Topperformern unternommen. 87 von ihnen wurden von der Jury letztlich ausgezeichnet.

„Viele der für einen Award nominierten Werke befinden sich in einem Transformationsprozess. Beeindruckend war die Klarheit, mit der die notwendigen Themen angepackt werden. Unsere Gewinner beweisen, dass Lean und Digitalisierung für einen erfolgreichen Wandel unabdingbar sind", sagt Agamus-Geschäftsführer Werner Geiger.

Automobil Produktion zeigt, welche OEMs und Zulieferer sich 2024 die begehrten Auszeichnungen verdienen konnten: