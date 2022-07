Bei der neuen Produktionsanlage in Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu handelt es sich um das nunmehr dritte Werk des 2014 gegründeten Gemeinschaftsunternehmens BHAP Automotive Lighting. Zudem unterhalten die Partner ein weiteres Gemeinschaftsunternehmen für Elektronikprodukte mit einem Fertigungsstandort in Zhenjiang. Das Investitionsvolumen des neuen Standortes in Changzhou liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Den Fokus in Changhzou legt Hella vor allem auf neueste Technologien für die Fahrzeugfront.

Die Lichtexperten fertigen dort auf rund 12.000 Quadratmeter Produktionsfläche ein über zwei Meter langes, durchgängiges Lichtband, das sich über die

gesamte Fahrzeugfront erstreckt. Es besteht aus einem einzigen Modul. Laut Hella handelt es sich bei dem Produkt um das größte und komplexeste seiner Art im chinesischen Markt. Das Unternehmen beliefert damit einen heimischen Hersteller von E-Fahrzeugen. Die Nachfrage nach innovativer Karosseriebeleuchtung sei nicht zuletzt im chinesischen Markt besonders groß, sagt Didier Keskas, der bei Hella das Lichtgeschäft im asiatischen Raum verantwortet.