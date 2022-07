Worin sehen Sie diese?

Insbesondere in den Themen Security und Safety. Gerade wenn es um Menschen geht, darf Technik nicht zur Gefährdung führen. Das Thema Safety ist hier hoch anzusiedeln. Mit Blick auf die Security kann man vereinfacht sagen, dass auch das beste digitalisierte System wenig nützt, wenn es angegriffen oder lahmgelegt wird. Ein großes Thema ist letztlich auch der Umsetzungs- und Integrationsaufwand der neuen Technologien. Bereits vor der Standardisierung im Rahmen der Industrie 4.0 konnte man Kommunikationswege proprietär umsetzen, aber mit hohem Aufwand. In einer ähnlichen Situation befinden wir uns heute in der Smart Factory nur auf breiterer Front. Ob es letzten Endes Errungenschaften wie beispielsweise die eines humanoiden Roboters braucht, muss sich zeigen. Die Idee Teslas diesbezüglich, könnte sich als Geniestreich erweisen. Viel greifbarer und einsatzfähiger ist jedoch das Umfeld der Bildverarbeitung. Schon heute sind hier Dinge machbar, die man vor fünf Jahren noch kaum für möglich hielt. Auch in der Qualitätssicherung gilt es noch flexibler zu werden. Hier zeigt sich die Robotik in Verbindung mit Kameras als erfolgversprechend. In meinem Umfeld habe ich daher die Losung ausgegeben, dass alle Forschungsanlagen und Testimplementierungen im Bereich Robotik über eine Bildverarbeitung verfügen müssen.

Das große Stichwort lautet: Daten. Wie gelingt es, nicht nur große Mengen zu sammeln, sondern Daten auch sinnvoll aufzubereiten und sie Mensch und Maschine gezielt zur Verfügung zu stellen?

Dies ist der große Bereich der Forschung und das Thema, das uns im eigentlichen Sinne noch von der idealtypischen Smart Factory trennt. Es geht hierbei um Methoden, Daten zu verwalten, zu sammeln und sie zu kombinieren. Das Weiterverarbeiten ist das große Thema. Hierfür spielen KI und regelbasierte Auswertungen eine Rolle. Die eine Patenlösung gibt es heute noch nicht. Gleichzeitig muss dies zwangsläufig erfolgen, da wir Menschen die Verarbeitung solch großer Datenpakete nicht beherrschen und uns überdies auch sehr schwertun, Daten über die Gewerke hinweg in eine Beziehung zu bringen. Ich konstatiere hier ein schrittweises Herantasten, etwa in Form von Dashboards, in deren Hintergrund die Daten zunehmend besser aufbereitet werden. Hier ist aber noch viel Arbeit zu leisten, insbesondere mit Blick darauf, die Prozesse transparenter zu gestalten.

Gibt es jemanden, der aus Ihrer Sicht bei dieser Thematik bereits im Lead ist? Womöglich auch außerhalb Automotive?

Als weit fortgeschritten würde ich die Börse bezeichnen, die mit ihren Parametern weit bis in die Bilanz eines einzelnen Unternehmens herunterbrechen kann. Dort werden sehr viele Daten verarbeitet und genutzt, auch bereits sehr verdichtete Daten.