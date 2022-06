Eine der größten Errungenschaften ist dem Hochschullehrer zufolge das sogenannte Bin Picking, also der automatisierte Griff in die Kiste unsortierter Bauteile mit gezielter Entnahme eines bestimmten Teils. Weitere zahlreiche Ideen verlassen bereits die Forschung und Entwicklung oder stehen kurz vor dem Durchbruch. Viele Unternehmen würden sich mit der Frage beschäftigen, ob und wie sie ihre Montageaufgaben automatisieren können, weiß man auch beim Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA. Bereits seit Jahren hat man dort die Automatisierungs-Potenzialanalyse, kurz: APA, im Portfolio.

Zunächst war diese an das Wissen eines Automatisierungsexperten geknüpft. Eine neue App soll es nun einfacher zugänglich machen und technische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen und damit zur umfangreichen Datenbasis für Investitionsentscheidungen werden. Im Mai stellten die Fraunhofer-Experten zudem eine neue Software vor, die per maschineller Lernverfahren Bauteileigenschaften analysiert und daraus eine Einschätzung ermittelt, inwieweit sich ein entsprechendes Teil für eine Montageautomatisierung überhaupt eignet.

Modulare Produktionssysteme bei Audi, Daimler & Co.

Mehr Flexibilität lautet künftig das Motto für die Montage. Die Zukunft könnte daher modularen Produktionssystemen gehören, weil sie viel mehr Varianten fertigen können als die Linie, ist man sich in Expertenkreisen weitgehend einig. Dies haben auch die großen Hersteller erkannt, sagt Petra Foith-Förster, Geschäftsfeldleiterin Automotive am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und nennt Beispiele: „Etwa Audi mit der modularen Montage in Györ und Ingolstadt, Mercedes-Benz mit der Factory 56 in Sindelfingen, Porsche mit dem Aufbrechen starrer Verkettungen in der Taycan-Produktion oder Daimler Trucks in der Konzeption der neu entstehenden Fabrik in Peking.“ Zwar lassen sich in Bestandsfabriken vorhandene Linien aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer voll umgestalten. Zumindest in Vormontagen und in Teilabschnitten könne man aber flexibler agieren, die Linie verlassen und FTS nutzen, so Foith-Förster.

Ein Beispiel für ein Fabriklayout, mit dem ein Großserienhersteller digitale Erkenntnisse auf das gesamte Produktionsnetzwerk übertragen kann, ist freilich Daimlers Factory 56 in Sindelfingen. Bereits 2020 wurde am Standort Sindelfingen ein großes Maß an Flexibilität geschaffen, um auf unterschiedliche (Antriebs-)Bedürfnisse des Markts reagieren zu können. Produktionschef Jörg Burzer setzt für die Produktion der Zukunft auf „100 Prozent digital und papierlos“. Das digitale Ökosystem Mercedes-Benz Cars Operations 360, kurz MO360, ist dabei das Vehikel zur Integration. Dort laufen Produktionsdaten vollautomatisch in das digitale Shopfloormanagement (SFMdigital), sodass die Verantwortlichen jederzeit den Live-Status der Produktion kennen. Damit haben sie einen schnellen und konzentrierten Zugriff auf produktions- und steuerungsrelevante Kennzahlen und können rasch und transparent auf das aktuelle Produktionsgeschehen reagieren.