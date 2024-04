In sämtlichen Automobilfabriken dieser Welt steht die Sicherheit der Mitarbeiter an oberster Stelle. Es gibt allerlei Regularien, gekennzeichnete Gehwege, Arbeitssicherheitsverordnungen und Warnhinweise. Bevor ein Arbeitsunfall droht, schalten sich viele Maschinen vorsorglich ab. Oftmals muss es nach Ansicht der Smart Factory Kaiserslautern aber gar nicht so weit kommen. Sie nimmt Gefahrengüter in den Fokus, die ebenfalls Arbeitsabläufe verlangsamen können. Parallel werden sämtliche Maschinendaten analysiert, um Abweichungen zu detektieren. Dieser holistische Ansatz soll Safety und Security zu mehr Sicherheit verbinden.

Die SmartFactory Kaiserslautern arbeitet bei ihren Use Cases mit dem Überbegriff Trustworthiness. Dahinter steht die Idee, auf das Zusammenwirken von OT und IT hinzuweisen. Denn theoretisch könnten Fehler von Maschinen, Menschen oder Daten zu „unlogischen“ Informationen führen, die unglaubwürdig sind. Diese Anomalie erkennt eine KI und weist darauf hin. So soll vermieden werden , dass beispielsweise ein Gefahrengut plötzlich als ein ungefährlicher Gegenstand klassifiziert oder ein sich nähernder Mensch zum Automated Guided Vehicles (AGV) umdefiniert wird.

Auf der Hannover Messe 2024 demonstriert der Verein Interaktion der einzelnen Komponenten von Trustworthiness anhand der Handhabung und des Transports gefährlicher Güter. Als Gefahrgut kommen exemplarisch Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Das Anwendungsbeispiel zeigt die individuelle intelligente Handhabung gefährlicher Güter und deren Transportbedingungen, ohne den restlichen Produktionsprozess und die Safety zu beeinträchtigen, zudem wird die Bedeutung der Security im Gesamtkontext verdeutlicht.