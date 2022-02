Im Gegensatz zu Daimler Truck bekennt sich die Traton Group in Antriebsfragen eindeutig zum batterieelektrischen Antrieb. „Im Lkw-Verkehr, gerade auf der Langstrecke, werden reine E-Lkw in den meisten Fällen die günstigere und umweltfreundlichere Lösung sein. Denn der Wasserstoff-Lkw hat einen entscheidenden Nachteil: Nur etwa ein Viertel der Ausgangsenergie fließt in den Antrieb, drei Viertel gehen durch Umwandlungsverluste verloren“, erklärt Traton-CTO Catharina Modahl-Nilsson. Beim E-Lkw sei das Verhältnis umgekehrt. Hinzu komme, dass die zu erwartende Menge an grünem Wasserstoff selbst mit großskaligen Importen begrenzt sei. Allein der Bedarf der europäischen Industrie übersteige massiv die europaweit für 2030 geplante Produktionskapazität, heißt es beim Nutzfahrzeughersteller unter Bezugnahme auf eine Fraunhofer-Studie.