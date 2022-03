Es ist ein wiederkehrendes Szenario: Pünktlich zur Tagesschau um 20 Uhr schalten Millionen Menschen in Deutschland ihren Fernseher ein, um sich über die neuesten Nachrichten aus aller Welt zu informieren. Das treibt die Energielast tagaus, tagein schlagartig nach oben. Von größeren Stromausfällen ist in der siebzigjährigen Geschichte der Nachrichtensendung aber nichts zu lesen.

Während die Befürchtung in Sachen Tagesschau bereits widerlegt ist, hält sich jedoch eine andere Versorgungsangst in Gesellschaft und Industrie hartnäckig: Sollte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter anziehen, gäbe es auf lange Sicht hin Versorgungsprobleme in deutschen Haushalten, wenn Fahrzeugführer ihre Stromer nach Feierabend an die Steckdose hängen, so die Besorgnis. Laut einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach wird im Jahr 2030 jede dritte – wenn nicht gar jede zweite – Neuzulassung ein rein elektrisches Fahrzeug sein. Und auch die deutsche Bundesregierung hat sich den Umbau des Mobilitätssektors auf die Fahnen geschrieben: Nach dem Willen der Ampelkoalition sollen bis 2030 insgesamt 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen rollen.

Hohe Belastung der Netzinfrastruktur

Ein Grund, warum der Boom der E-Autos die Stromnetze an die Belastungsgrenze bringen könnte, liegt in einem einfachen technischen Problem: Das Laden eines E-Autos bedeutet im Vergleich zu anderen Elektrogeräten eine hohe Belastung der Netzinfrastruktur. Denn während etwa Verbraucher wie ein Backofen oft nur für einen überschaubaren Zeitraum Energie konsumieren, hängen E-Fahrzeuge meist nachts über viele Stunden an der Wallbox und halten damit den Energiebedarf konstant hoch. Aktuell kommen die Stromnetze mit dieser Spitzenlast noch gut zurecht, doch wenn künftig immer mehr elektrifizierte Pkw Energie aus dem Netz laden, droht eine Überlastung. Zumindest wenn keine entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden.