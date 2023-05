Diese klare Ausrichtung stößt im Publikum auf Kritik: „Es gibt Anzeichen dafür, dass ein Hochlauf der Elektromobilität nicht stattfinden wird. Was passiert, wenn die Kunden sich weigern, eine so große Zahl von Elektrofahrzeugen zu kaufen?“, lautet eine Frage aus dem Publikum. Schmall hingegen betont, dass die Ausrollgeschwindigkeit der einzelnen Antriebe in den Händen der Automobilhersteller liege und solche Zweifel einem Blick in die Glaskugel gleichkämen.

Bosch investiert massiv in Wasserstoffherstellung

Nach weiteren Keynotes, die thematisch im Feld der Elektrifizierung bewegen, beendet Stefan Hartung, CEO bei Bosch die Eröffnungssektion, indem er das Fass der Antriebsvielfalt öffnet. „Die Antriebe der Zukunft müssen und werden klimaneutral sein. Aber sie werden nicht überall gleich sein“, betont Hartung. „Trotz aller Krisen blicke ich zuversichtlich in die Zukunft. Denn die Krisen der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass Wegducken keine Lösung ist. Druck muss in Energie umgewandelt werden. Und gerade in unserer Branche haben wir eine Vielzahl an Lösungen, um eine nachhaltige Zukunft der Mobilität zu gestalten.“



Es werde weiterhin Verbrennungsmotoren geben, die aber mit effizienteren Antrieben und synthetischen Kraftstoffen einen ebenso wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnten. Derzeit investiere der Zulieferer massiv - bis zu 500 Millionen Euro sind bis Ende des Jahrzehnts geplant - in Wasserstofftechnologien und die Entwicklung von Subsystemen für Elektrolyseure. Die entsprechende Markteinführung sei bereits für 2025 geplant. Große Herausforderungen sehe Hartung zum einen im Transport vom Erzeugungs- zum Verbrauchsort und der zugehörigen Infrastruktur, bei dessen Aufbau Europa bislang nicht das Tempo anderer Weltregionen erreiche.