Kostenfrage gleicht einem Blick in die Glaskugel

Abseits des verheißungsvollen Fahrzeugs bleibt jedoch die Frage, was BMW den Kritikern der Brennstoffzelle entgegnet. Angebot, Kosten, Infrastruktur und Energieeffizienz gelten seit jeher als Streitpunkte bei der Nutzung von Wasserstoff. „Es geht um weit mehr als eine Antriebsform oder ein Auto. Es geht um die Frage, wie Energie in Zukunft verteilt und bereitgestellt wird“, weiß auch Frank Weber. Vor dem Hintergrund der CO2-Emissionen und Erdgas-Abhängigkeiten kommt dafür nur Wasserstoff in Frage, der mittels Elektrolyse aus Grünstrom entsteht. Die Pyrolyse von Plastikabfällen könnte in ferner Zukunft eine Alternative darstellen.

Doch genau diesen grünen Wasserstoff wird es laut einer Prognose des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI nicht geben. Selbst im Jahr 2045 bleibe der Einsatz als Kraftstoff unwirtschaftlich, da eine geringe Preiselastizität vorherrscht. Stahlindustrie und Grundstoffchemie seien alternativlos auf große Mengen an H2-Gas oder wasserstoffbasierten Energieträgern angewiesen, weshalb die Nachfrage bei hohen Preisen konstant und der Preisdruck auf die Produzenten gering bleibt.

Frank Weber sieht in der Prämisse hingegen einen Vorteil: „Die Produktion von bezahlbarem Wasserstoff muss sowieso gelingen – und zwar nicht primär für die Mobilität.“ Bedarf und Preisdruck seien in anderen Industriesektoren wesentlich größer, sodass die Autobranche gar nicht der Treiber für die Verbreitung sein muss. Sollte ausreichend Wasserstoff produziert werden, könnte er den Benzinpreis auch langfristig unterbieten, so die Hoffnung beim Tankstellenbesuch.