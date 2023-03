Wie viel E-Fuels kann Porsche herstellen?

In der Pilotphase sollen in Punta Arenas jährlich rund 130.000 Liter an E-Fuel produziert werden. Vom Hafen Cabo Negro wird der Sprit dann über die herkömmlichen Wege verteilt. Zum Einsatz kommt er zunächst in Leuchtturmprojekten im Motorsport sowie den Porsche Experience Centern. Bis Mitte des Jahrzehnts soll die Skalierung auf rund 55 Millionen, zwei Jahre später auf rund 550 Millionen Liter erfolgen. „Energieimport ist in Zukunft existenziell für unsere Wirtschaft“, betont Karl Dums mit Blick auf die signifikanten Kostenvorteile. Als größte Hürde identifiziert er die europäischen Regularien, die sich stärker am US-amerikanischen Inflation Reduction Act orientieren sollten.

Aber auch in Stuttgart hatte das Projekt nicht nur Rückenwind. „Die Pilotanlage war nicht ganz frei von Kritik – auch im eigenen Haus“, gestand Dums auf dem Kongress. Immerhin flossen bislang über 100 Millionen US-Dollar in die Entwicklung und Bereitstellung von E-Fuels. Allein die Beteiligung an der Betreibergesellschaft HIF Global ließ Porsche sich im Vorfeld stolze 75 Millionen US-Dollar kosten. Das Engagement in Chile ist jedoch nur der Startschuss: Weitere HIF-Projekte in den USA und Australien befinden sich derzeit in Planung und Aufbau. Sie sollen die jährlichen Kapazitäten mit 100 und 625 Millionen Litern bereits in der ersten Phase bei weitem übertreffen.