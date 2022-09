Bosch sieht vier große Herausforderungen

„Unser Ziel sind Lastwagen, die dem Klima nicht mehr zur Last fallen. Dieses Ziel ist ambitioniert, da sich der weltweite Gütertransport bis 2050 verdreifachen wird“, sagt Markus Heyn, Vorsitzender des Bosch-Unternehmensbereichs Mobility Solutions auf der IAA Transportation in Hannover. Bei Bosch hat man vier große Herausforderungen erkannt, die es zu bewältigen gilt. Den Fahrermangel, die angespannte Situation der Lieferketten, die mangelnde Effizienz und Sicherheit von Warentransporten sowie die „unübersichtliche“ Vielfalt an IT-Lösungen für das Management von Lkw-Flotten. Wie wichtig der Nutzfahrzeug-Bereich auch wirtschaftlich für das Unternehmen ist, zeigen die Zahlen: Ein Viertel des Gesamtumsatzes nimmt dieser Bereich bei Bosch ein. „Besonders im Nutzfahrzeug ist Technologie-Offenheit sinnvoll“, sagt Heyn. Auch 2035 werde noch die Hälfte aller Lkws mit Diesel fahren, daher lohne es sich, in seiner Entwicklung nicht nachzulassen. Durchsetzen werde sich die klimaneutrale Antriebstechnik ohnehin nur, wenn die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stehe, so Heyn.