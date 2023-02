Startups bedrohen etablierte Hersteller nicht

Anders als im Pkw-Geschäft wertet Berylls-Partner Stumpp die Startups aber nicht als große Gefahr für die etablierten OEM. Die sind mittlerweile aufgewacht und treiben den Wandel selbst massiv voran. „Deshalb wird es den Tesla-Effekt wohl kein zweites Mal geben“, ist Stumpp überzeugt. Zudem erlaubten solche Purpose-Built-Fahrzeugkonzepte nur ein relativ schmales Produktportfolio für ein standardisiertes Marktsegment mit überschaubaren Margen, insbesondere bei Flottenkunden. Und nicht zuletzt das Beispiel Rivian zeige, dass diese hoch gelobten Startups eben auch nur mit Wasser kochen: „Verschobene Produktanläufe, ausufernde Kosten, Probleme mit der Qualität: Im knallharten Autobusiness ist Erfahrung in Entwicklung, Produktion, Vermarktung und After Sales einen großer Vorteil.“

China drückt auch bei Elektro-Lieferwagen aufs Tempo

Viel gefährlicher als solche Newcomer könnten den Stammspielern die Chinesen werden. Schließlich bespielen die daheim den mit zwei Millionen neuen Light Commercials pro Jahr und einem Elektroanteil von heute bereits zehn Prozent größten Markt der Welt und haben längst die entsprechenden Erfahrungen gesammelt. Allen voran dominierende Marken wie Geely, Dongfeng oder Foton, die zusammen knapp die Hälfte des Volumens stemmen. „Mit ihren unschlagbar niedrigen Herstellkosten, dem großen Kompetenzvorsprung bei der Batterietechnik und dem kreativen Umgang mit digitalen Fahrzeugfunktionen sind die die größere Herausforderung“, ist Stumpp überzeugt. Und sie drängen bereits nach Europa, warnt er mit Blick auf Maxus oder BYD, die längst ihr Debüt vorbereiten.

Profitieren wird von diesem Wettbewerb am Ende vor allem der Kunde. Entweder bekommt er billigere und womöglich auch leistungsfähigere Fahrzeuge von neuen Anbietern oder den besseren Service von den alten Platzhirschen. „Denn um sich dieses neuen Wettbewerbs zu erwehren, müssen die etablierten Anbieter den Kundennutzen in den Mittelpunkt stellen“, rät der Experte. Bei Nutzfahrzeugen zählten dazu maximale Verfügbarkeit, niedrige Betriebskosten, hohe Produktqualität und nicht zuletzt ein partnerschaftlicher Kundenumgang in Vertrieb & Service. Und auch das geht mit Erfahrung womöglich leichter, ist er überzeugt: Wer die in den unterschiedlichen Branchen sehr heterogen Kundenbedürfnisse verstehe und erfolgreich in Produkte und Services zu übersetze, verschaffe sich einen schwer einholbaren Vorsprung.