Kunden haben hohe Erwartungen an Elektrofahrzeuge: Die Stromer sollen gleichzeitig möglichst reichweitenstark und günstig auf den Markt kommen, zudem erwarten Käufer und Regulatoren ethische Standards in der Lieferkette. Eine Herausforderung für die Hersteller – schließlich entfallen rund ein Drittel der Fahrzeugkosten auf die Batterie. Um die Herstellungskosten niedrig zu halten, setzen viele Hersteller auf möglichst günstige Rohstoffe und machen sich damit unter anderem von Exporten aus Nationen wie dem Kongo (Kobalt) oder China (Graphit) abhängig. Die genaue Lage am globalen Markt für Batterierohstoffe haben Experten von Berylls Strategy Advisors gemeinsam mit Forschern der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB in einer Studie untersucht, deren Ergebnisse Automobil Produktion exklusiv vorliegen.

LFP-Technologie könnte zum Erfolgsmodell werden

Bei der Herstellung von Kathodenmaterialien für Batterien dominieren derzeit Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxide (NMC) sowie Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) den Weltmarkt. Der Studie zufolge sei hier ein Trend zu erkennen, in dem sich Volumenhersteller stärker auf LFP-Batterien, Premiumhersteller eher auf NMC-Batterien konzentrieren. Grund hierfür seien der niedrigere Preis der LFP-Technologie beziehungsweise die höhere Leistung von NMC-Batterien. Die genutzten Kathoden machen bei NMC-Batterien rund 60 Prozent, bei LFP-Batterien rund 25 Prozent der Gesamtkosten der Batteriezellen aus. Begründet liegt dies vor allem im Preis der benötigten Materialen Lithium, Nickel und Kobalt.