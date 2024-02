Ford investiert in US-Batteriewerk für LFP-Batterien

Einer der frühen Verfechter der LFP-Technologie in der Automobilindustrie ist Tesla. Bereits 2021 begann der Automobilhersteller damit seine Fahrzeugmodelle mit preiswerten Lithium-Eisenphosphat-Batterie von CATL auszustatten. Durch diese Maßnahme gelang es dem OEM die Kosten für seine Model 3-Einheiten deutlich zu drosseln. Der US-Autohersteller setzt inzwischen in großem Stil Lithium-Eisenphosphat-Akkus in seiner Produktion ein. Fast die Hälfte der im ersten Quartal 2023 produzierten Tesla-Fahrzeuge sei mit LFP-Batterien ausgestattet, die kein Nickel oder Kobalt enthielten, teilte das Unternehmen in seinem Quartalsbericht mit.

Auch Ford setzt auf die Langlebigkeit der LiFePO4-Batterien und fertigt die Energiespeicher langfristig in einem neuen Batteriewerk in Marshall im US-Bundesstaat Michigan. Insgesamt investiert der OEM hierfür rund 3,5 Milliarden US-Dollar in den Bau des BlueOval Battery Park. Beginnend mit dem vollelektrischen Mustang Mach-E möchte Ford Kunden noch in diesem Jahr Modelle mit LFP-Batterien anbieten. Im kommenden Jahr soll die Batterietechnik auch für den F-150 Lightning verfügbar sein.

Der hohen Nachfrage folgt auch Batteriehersteller wie CATL. Im August 2023 präsentierte der chinesische Konzern die weltweit erste 4C-Superschnelllade-LFP-Batterie Shenxing. Diese soll laut Hersteller bereits nach zehn Minuten Ladezeit eine Reichweite von 400 Kilometer ermöglichen und mit einer Vollladung bis zu 700 Kilometer überwinden können.