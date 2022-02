BMW hatte gemeinsam mit BASF bereits Ende 2020 bei der University of Alaska in Anchorage und der University of Massachusetts-Amherst eine Studie in Auftrag gegeben, die den Einfluss des Lithium-Abbaus auf die lokalen Wasserhaushalte in Lateinamerika untersucht. Die Studie soll eine wissenschaftliche Grundlage für zukünftige Entscheidungen zum Bezug von Lithium bieten. Mit ihrer Hilfe wolle man die Wechselwirkungen zwischen den Süßwasser- und den Lithium-Sole-Schichten besser verstehen, verschiedene Technologien bewerten und so eine Kompetenz zur Beurteilung eines nachhaltigen Lithiumabbaus erreichen, heißt es beim OEM.