Frau Platz, bei der Auto-Motive Academy kombinieren Sie „die Vorzüge des dualen Hochschulsystems mit denen einer unabhängigen Bildungseinrichtung". Wie darf man sich Ihre Arbeit vorstellen?



Platz: Unsere Auto-Motive Aktivitäten basieren im Wesentlichen auf drei Bausteinen. Im Kern geht es uns darum, Plattformen für einen nachhaltigen Wissens- und Erfahrungsaustausch zu schaffen. Hierfür bringen wir regelmäßig Wissenschaftler, Industrieexperten und Top-Entscheider an einen Tisch. Wir befinden uns inmitten einer tiefgreifenden Transformation. In diesem Zusammenhang evaluieren wir unter anderem, welche Kompetenzen es aufzubauen gilt, und setzen mit unserem hochschulübergreifenden Academy-Konzept als zweiten Baustein genau da an. Dabei verzahnen wir Experten aus Wissenschaft und Forschung, die das duale Konzept gut kennen, sodass sich die Mitarbeiter am Puls der Zeit weiterbilden können, ohne ihr Arbeitsumfeld verlassen zu müssen. Im dritten Baustein beschäftigen wir uns damit, wie wir eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter sicherstellen können, die den neuen, deutlich kürzeren Produktzyklen gerecht wird und die individuellen Bedürfnisse der Einzelpersonen berücksichtigt. Dabei setzen wir verstärkt auf Möglichkeiten der Digitalisierung und Generative AI, die wir in unserem eigenen Lab in München bewerten, weiter erforschen und entwickeln.

Herr Reger, Automatisierung und Digitalisierung gelten mit Blick auf die Herausforderungen der Automobilindustrie als unverzichtbare Instrumente. Mit welchen Schritten und Angeboten geht ABB auf Automobilhersteller und Zulieferer zu?



Reger: Wir sehen uns als 'one stop shop' für die Roboter-gestützte Automation. ABB hat die Technologie, um Kunden bei der Transformation hin zur nachhaltigen Mobilität zu unterstützten. Dazu bieten wir eines der breitesten Produktsortimente mit 6-Achs-Robotern, Scara, Delta, Lackierroboter und AMRs. Außerdem bieten wir Funktionspakete für diverse Applikationen wie Schweißen, Punktschweissen, Kleben, Dichten und viele weitere. Speziell zu erwähnen ist hier PixelPaint, das individualisierte Lackierungen ohne zusätzliches Abdecken erlaubt. Dies ermöglicht eine nachhaltigere und flexibler Produktion. Wir bieten auch standardisierte Zellen, die den Integrationsaufwand minimieren und das Risiko für den Kunden senken, bis hin zu maßgeschneiderten, smarten Produktionslinien. Zusammen mit unseren AMRs können die verschiedenen Zellen automatisch be- und entladen werden. So entstehen flexible Produktionslinien, die sich schnell den Bedürfnissen anpassen lassen und auch mehrere Modell- und Variantenwechsel auf derselben Linie ermöglichen. Selbstverständlich bieten wir auch alles Nötige drum herum wie verschiedene Softwarelösungen und den gesamten Servicebereich.