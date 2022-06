Die explodierenden Material- und Energiepreise wirken sich sicherlich auf Ihre Produktion aus. Wie steht es aktuell um die Kostendisziplin?

Auf der Fixkosten-, aber auch auf der variablen Kostenseite haben wir in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht. Das hilft uns nun in Zeiten von steigenden Energie- und Rohmaterialpreisen sowie der aktuellen Volatilität in der Lieferkette. Im Unternehmen fahren wir eine sehr fokussierte Kostenstrategie in allen Bereichen, das reicht von der Produktivität bis zum Thema Fixkosten. Einen riesigen Beitrag dazu leistet natürlich auch die Digitalisierung. Effizienz und Kostendisziplin sind also unser absoluter Fokus.

Die E-Mobilität befindet sich ja gerade im Hochlauf. Trotz aller Schwierigkeiten konnten Sie den Absatz von E-Fahrzeugen im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen. In der Produktion werden Stromer ebenfalls priorisiert. Erzieht man damit die Kunden auch ein wenig?

Wir richten bereits jetzt alles auf E-Mobilität aus. In den Produktionsplanungsprozessen konzentrieren wir uns natürlich auf die Integration von E-Fahrzeugen in den Werken. Prinzipiell gilt: Alle Mercedes-Benz-Gewerke richten ihren Fokus klar auf die Elektromobilität, um unsere Strategie „Electric only“ bis zum Jahr 2030 realisieren zu können.

Welche Batteriekapazitäten können Sie in Zukunft selber stemmen? Und welche Rolle nimmt Untertürkheim dabei im Produktionsverbund ein?

Da muss man ein bisschen zwischen Batteriezellen und den Batterieproduktionskapazitäten unterscheiden. Vor zweieinhalb Jahren standen wir vor der großen Herausforderung, neun Werke in sieben Ländern auf drei Kontinenten nach oben zu fahren. Die Herausforderungen waren enorm spannend, und auch da kann ich nur nochmal ein großes Lob an die gesamte Mannschaft aussprechen. Wie gut der Anlauf geklappt hat, sieht man ja beispielsweise in unserem Werk in Kamenz. Untertürkheim spielt in diesem Atemzug natürlich auch eine entscheidende Rolle, mit seinen zwei Batterie- werken, dem E-Campus, für den wir gerade den Grundstein gelegt haben, sowie der zukünftigen EATS-Fertigung. In den USA haben wir auch vor zwei Monaten ein Batteriewerk eröffnet und als Nächstes folgt Sindelfingen. Es ist schön zu sehen, wie reibungslos das alles abläuft. Dabei unterstützen uns auch gute Partner auf der Anlagenseite, etwa Grob. Denn es hilft nicht, wenn man nur über Rohmaterialien und Chipkapazitäten nachdenkt, auch bei den Anlagen muss man vorbereitet sein.

Welchen Beitrag wird Farasis künftig leisten und wie kommt es, dass sich Mercedes-Benz lieber am Stellantis-Joint-Venture ACC beteiligt, als ein eigenständiges Projekt aus der Taufe zu heben?

Wir sind jetzt in der Situation, in der wir auf der Zellseite Kapazitäten absichern müssen und uns natürlich sehr genau anschauen, wie Innovationszyklen in der Batteriezellentechnologie ablaufen. Die Partnerschaft mit ACC dient dazu, ein Netzwerk zu schaffen, um die Kapazitäten für den Elektro- Hochlauf gewährleisten zu können.