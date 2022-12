Werfen wir einen Blick auf die Weltmärkte. Sie hatten eingangs bereits China als gewissen Rettungsanker beschrieben. Gibt es weitere Regionen, die sich positiver entwickeln als ursprünglich angenommen?

Nein, tatsächlich nicht. Das muss ich so deutlich sagen. Europa und die USA werden im kommenden Jahr in Rezession gehen, das ist ganz klar. Insgesamt gehen wir zwar davon aus, dass der weltweite Fahrzeugmarkt im kommenden Jahr leicht anwächst, etwa auf 85 Millionen Einheiten. Doch damit liegen die Zahlen noch immer deutlich unter dem Normalniveau. Wir sehen aktuell nicht, dass ein Markt oder mehrere Märkte überperformen werden. Das liegt auch an der Chipkrise, denn die sehen wir vor Ende 2024 noch nicht als gelöst. Das wird die Branche weiterhin vor Herausforderungen stellen.

Vor großen Herausforderungen steht aus bekannten Gründen der russische Automarkt. Sehen Sie eine Chance, dass sich dieser wieder erholen kann?

Aktuell liegt der Markt nachvollziehbarerweise auf Minimalniveau. Schätzungsweise 750.000 Einheiten werden in diesem Jahr abgesetzt. Von den üblichen drei Millionen Fahrzeugen ist das weit entfernt. Natürlich können wir nicht in die Glaskugel schauen, wann der Krieg beendet sein wird. Und auch dann wird es fraglich sein, ob deutsche Hersteller wieder zurück nach Russland gehen, um dort zu produzieren. Womöglich werden andere OEMs diesen Markt besetzen, etwa chinesische Unternehmen. Das ist durchaus vorstellbar. Aber in unseren Prognosen spielt der russische Fahrzeugmarkt in den kommenden zehn Jahren im Grunde keine große Rolle mehr.

Macht Ihnen denn überhaupt etwas Mut und Hoffnung für die globale Automobilwirtschaft?

Man darf die Automobilindustrie nie unterschätzen. Wie der Wandel vom Verbrenner zur E-Mobilität angenommen wurde, welche Innovationskraft dahintersteht, das finde ich schon beeindruckend. Die Massenfertigung eines Automobils ist eine unglaublich komplexe Aufgabe. Hunderttausende Autos laufen in unendlich vielen Kombinationen in der immer gleichen Qualität mit exakt den gleichen Spaltmaßen vom Band. Ein System, bis ins letzte Detail optimiert. Und nun soll man sich von jetzt auf gleich neu erfinden, weil mit der Elektromobilität plötzlich der Verbrennungsmotor, das komplexeste Bauteil, aus der Rechnung gestrichen wird und neue Konkurrenz auf den Plan tritt. Natürlich wird es nicht zahlreiche Teslas geben. Aber die chinesischen OEMs dürfen die hiesigen Autobauer absolut nicht unterschätzen. Man sagt gerne, die Japaner haben 60 Jahre gebraucht, um auf dem Niveau westlicher Hersteller zu sein. Die koreanischen Hersteller haben es in 30 bis 40 Jahren geschafft. Und nun brauchen chinesische OEMs lediglich zehn bis 15 Jahre. Die Geschwindigkeit, mit der diese Unternehmen zu den traditionellen Autobauern aufschließen, ist enorm. Aber wie die Industrie diese Her­ausforderungen annimmt und mit voller Kraft nun in die E-Mobilität und damit in ein neues automobiles Zeitalter geht, das beeindruckt mich.

Es gibt also ein Happy End?

Ja, ich glaube an ein glückliches Ende für die Autobranche. Ich bin allerdings auch ein Verfechter des privaten Pkw als Erweiterung des persönlichen Raumes. Ich glaube nicht daran, dass die Menschen in naher Zukunft nur noch in Sharing-Fahrzeugen sitzen. Solche Services werden ihre Rolle in den Städten spielen, ganz klar. Aber ich sehe den Fahrzeugbesitz nicht als überholtes Geschäftsmodell. Wenn wir etwa nach Indien schauen, dann sehen wir, dass dort derzeit erst recht vor allem junge Menschen kleine Pkw kaufen. Es gibt noch so viele Märkte, in denen der private Autobesitz und damit die individuelle Mobilität immer wichtiger werden und nicht unwichtiger. Deshalb glaube ich an ein Happy End.